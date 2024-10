Adesso SE: Aktienrückkauf und GenAI-Expansion treiben Kursgewinne an!

Adesso hat in den letzten Wochen auch positive Nachrichten bezüglich seines Geschäfts mit generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) veröffentlicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass es bereits im August 2024 das für das Jahr gesteckte Umsatzziel in diesem Bereich erreicht hat. Bis zum Jahresende wird mit einer steigenden Nachfrage nach GenAI-Lösungen gerechnet, und Adesso strebt an, den Umsatz in diesem Segment zu verdoppeln. Zu den Kunden zählen unter anderem die BayernLB und EnBW, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Zusätzlich hat Adesso einen bedeutenden Auftrag von der LVM Versicherung erhalten, einer der größten Erstversicherungen Deutschlands. Adesso wird als Digitalisierungspartner tätig und unterstützt LVM beim Aufbau einer neuen Datenlandschaft, um die bestehende heterogene Data & Analytics-Landschaft in eine einheitliche Plattform zu überführen. Dieses Projekt könnte langfristig zu einer effizienteren Datennutzung führen und das Wachstum von Adesso weiter fördern.

Insgesamt zeigt sich, dass Adesso in einem dynamischen Markt agiert, der durch technologische Innovationen und eine zunehmende Nachfrage nach digitalen Lösungen geprägt ist. Die geplanten Maßnahmen, einschließlich des Aktienrückkaufs und der Expansion im Bereich GenAI, könnten das Unternehmen in eine starke Position für zukünftiges Wachstum bringen.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.