Stellantis entlässt Finanzchefin: Managementwechsel zur Krisenbewältigung!

Der Autokonzern Stellantis hat mit sofortiger Wirkung seine Finanzchefin Natalie Knight entlassen und Doug Ostermann zu ihrem Nachfolger ernannt. Diese Entscheidung wurde am späten Donnerstagabend in Amsterdam bekannt gegeben und ist Teil eines umfassenden Managementwechsels, der darauf abzielt, das schwächelnde Geschäft des Unternehmens zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Stellantis, zu dem Marken wie Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep gehören, hat in den letzten Monaten erhebliche Herausforderungen, insbesondere im nordamerikanischen Markt, erlebt.

Die Probleme begannen, als Knight im April die Finanzziele des Unternehmens in Frage stellte und diese im September als "ambitioniert" bezeichnete. In der Folge senkte das Management die Gewinnerwartungen, was auf Schwierigkeiten im wichtigen US-Markt und eine allgemein schwache Branchenlage zurückgeführt wurde. Stellantis-Chef Carlos Tavares rechnet nun für 2024 mit einer um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinnmarge von lediglich 5,5 bis 7,0 Prozent, nachdem zuvor ein zweistelliger Prozentsatz angestrebt wurde. Diese Gewinnwarnung führte zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses, der seit Jahresbeginn um etwa 43 Prozent gefallen ist.