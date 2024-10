Sanofi verkauft Opella: Mega-Deal über 15 Milliarden Dollar steht bevor!

Der französische Pharmakonzern Sanofi steht kurz vor dem Verkauf seiner Sparte für nicht verschreibungspflichtige Produkte, bekannt als Opella. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte der Kaufpreis für diese Transaktion bei etwa 15 Milliarden US-Dollar (16,4 Milliarden Euro) liegen, was sie zu einer der größten Übernahmen in Europa in diesem Jahr macht. Zuvor hatten Experten sogar einen Preis von bis zu 19 Milliarden Euro für möglich gehalten.

Der Käufer wird voraussichtlich die Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) sein, die sich in den Verhandlungen gegen den Mitbewerber PAI Partners durchgesetzt hat. Die offizielle Bekanntgabe der Übernahme könnte in den kommenden Tagen erfolgen, obwohl es auch zu Verzögerungen oder einem möglichen Scheitern der Verhandlungen kommen könnte. Sanofi war für einen Kommentar nicht erreichbar, und die beteiligten Investmentgesellschaften äußerten sich nicht zu den Verhandlungen.