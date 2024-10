Staatsanleihen im Aufwind: Stabilität trotz US-Inflation und Zinssorgen!

Am Freitag setzte sich der Trend fort, wenn auch in geringerem Maße. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 133,28 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,26 Prozent anstieg. Die Märkte blieben jedoch weitgehend impulsfrei, da die deutschen Inflationsdaten für September, die einen Rückgang von 1,9 Prozent auf 1,6 Prozent zeigten, keine nennenswerten Reaktionen hervorriefen. Diese Werte sind die niedrigsten seit Februar 2021.

Am Donnerstag und Freitag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, trotz höher als erwarteter Inflationsdaten aus den USA, die die Märkte nicht nachhaltig beeinflussten. Der Euro-Bund-Future stieg am Donnerstag um 0,14 Prozent auf 133,41 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,25 Prozent lag. Die US-Inflation im September fiel zwar von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent, jedoch stieg die Kerninflationsrate, die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnet wird, leicht an. Dies führte zu einer Dämpfung der Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Ökonomen sehen jedoch weiterhin eine Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im November, auch wenn die Unsicherheit aufgrund der Kerninflation gewachsen ist.

Die Anleger warteten auf weitere Daten, insbesondere die Erzeugerpreise aus den USA, die am Freitag veröffentlicht werden sollten. Die höheren Verbraucherpreise in den USA hatten die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Fed bereits gedämpft. Dennoch wird an den Märkten weiterhin eine Zinssenkung im November um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, äußerte sich offen für eine Zinspause im November, was zusätzliche Unsicherheit in die Zinspolitik einbrachte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Märkte auf die US-Inflation und die damit verbundenen Zinserwartungen reagieren, während die deutschen Anleihen trotz interner Daten und globaler Entwicklungen eine gewisse Stabilität aufweisen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die wirtschaftlichen Indikatoren und die geldpolitischen Entscheidungen auf die Anleihemärkte auswirken.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 133,3EUR auf Eurex (11. Oktober 2024, 22:03 Uhr) gehandelt.