Deutsche Telekom: Goldman Sachs und JPMorgan heben Kursziele – Jetzt investieren!

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" eingestuft. Analyst Andrew Lee hebt hervor, dass die neuen Mittelfristziele, die während des Kapitalmarkttages präsentiert wurden, Spielraum für eine positive Konsensbewertung bieten. Diese Ziele könnten darauf hindeuten, dass die Deutsche Telekom in der Lage ist, deutlich höhere Erträge zu erzielen, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Die Marktreaktionen auf die neuen Mittelfristziele sind überwiegend optimistisch. Analysten und Investoren zeigen sich zuversichtlich, dass die Deutsche Telekom ihre Wachstumsziele erreichen kann, insbesondere in einem sich schnell verändernden Telekommunikationsumfeld. Die Diskussionen in Online-Foren spiegeln diese Zuversicht wider, wobei einige Anleger darauf hinweisen, dass die Aktie möglicherweise bis zum Jahresende die 30-Euro-Marke überschreiten könnte.

Ein weiterer Aspekt, der in den Gesprächen hervorgehoben wird, ist das potenzielle Ende des Solidaritätszuschlags durch das Bundesverfassungsgericht, was sich positiv auf die Steuerlast und damit auf die Ertragslage der Unternehmen auswirken könnte. Zudem wird ein mittelfristiges, angepasstes EPS-Ziel von etwa 2,50 Euro für 2027 genannt, was bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 einen Kurs von 35 Euro implizieren würde. Dies liegt etwas unter dem langjährigen Durchschnitt, was für Investoren attraktiv sein könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutsche Telekom durch die positiven Einschätzungen von Goldman Sachs und JPMorgan sowie durch die optimistischen Marktentwicklungen in einer vielversprechenden Position ist. Die Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Ertragsentwicklung und der Wachstumschancen des Unternehmens.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 27,11EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.