Legalisierung von Cannabis: Chancen, Risiken und die öffentliche Meinung

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat seit dem 1. April 2024 signifikante Veränderungen im Konsumverhalten und in der öffentlichen Wahrnehmung mit sich gebracht. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur durchgeführt wurde, berichten 31 Prozent der Befragten von einem Anstieg des Cannabiskonsums in ihrem Umfeld. Trotz dieser Wahrnehmung hält eine Mehrheit von 55 Prozent die Legalisierung für falsch, während 37 Prozent sie befürworten.

Die Legalisierung erlaubt Erwachsenen den Anbau von bis zu drei Pflanzen und die Aufbewahrung von bis zu 50 Gramm Cannabis. Zudem können nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen gegründet werden, die den gemeinschaftlichen Anbau und die Abgabe von Cannabis zum Eigenverbrauch ermöglichen. Bis Ende August 2024 wurden über 280 Anträge auf Genehmigungen für solche Clubs eingereicht.