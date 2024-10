Borussia Dortmund verpflichtet Yan Couto: Ein neuer Hoffnungsträger?

Borussia Dortmund hat den 22-jährigen brasilianischen Rechtsverteidiger Yan Couto fest verpflichtet. Der Spieler war zuvor von Manchester City ausgeliehen, und die Verpflichtung wurde durch eine im Leihvertrag festgelegte Kaufpflicht aktiviert, die an bestimmte sportliche Kriterien gebunden war. Dies berichteten mehrere Medien, sowohl aus England als auch aus Deutschland. Couto war in den letzten zwei Jahren an den FC Girona ausgeliehen und wechselte im Sommer für eine Leihgebühr von etwa vier Millionen Euro zu Dortmund. Die endgültige Kaufsumme beläuft sich laut „Ruhr Nachrichten“ auf rund 20 Millionen Euro. Bereits im Sommer war spekuliert worden, dass die Voraussetzungen für einen festen Transfer als gering eingeschätzt wurden.

Couto äußerte sich optimistisch über seine Zukunft in Dortmund und betonte den Wunsch, eine Legende im Verein zu werden. Er erklärte, dass er alles tun werde, um dieses Ziel zu erreichen. Dennoch hat der Spieler aktuell mit Anpassungsschwierigkeiten in der Bundesliga zu kämpfen. Er erklärte, dass es viele neue „Puzzlestücke“ in der Mannschaft gebe, die nicht über Nacht zusammenpassen würden. Couto betonte, dass er die Laufwege und den Spielstil seiner Mitspieler noch nicht gut genug kenne, was die Integration erschwere.