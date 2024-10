CEWE CFO Dr. Holzkämper tritt 2025 aus gesundheitlichen Gründen zurück

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 11. Oktober 2024 bekannt gegeben, dass der langjährige Finanzvorstand Dr. Olaf Holzkämper im Laufe des Jahres 2025 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktreten wird. Holzkämper, der fast 20 Jahre im Unternehmen tätig war, davon fast 15 Jahre als CFO, plant, beruflich kürzerzutreten, um sich intensiver um seine Gesundheit zu kümmern. In einer offiziellen Mitteilung betonte er die Wichtigkeit, seinen Rücktritt frühzeitig anzukündigen, um eine sorgfältige Nachfolge zu gewährleisten.

Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung hat in Zusammenarbeit mit Holzkämper und dem Vorstand bereits die Suche nach einem geeigneten Nachfolger eingeleitet. Helmut Hartig, der Vorsitzende des Kuratoriums, äußerte sich positiv über Holzkämpers Entscheidung und betonte die Dankbarkeit für dessen langjährige Verdienste im Unternehmen. Er hob hervor, dass Holzkämper aktiv an der Gestaltung des Übergangs mitwirken wird, was für die Kontinuität der Unternehmensführung von Bedeutung ist.