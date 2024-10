Creditshelf: Aufsichtsratswechsel und rechtliche Herausforderungen im Fokus! Am 11. Oktober 2024 fand die außerordentliche Hauptversammlung der creditshelf Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main statt, bei der bedeutende Änderungen im Aufsichtsrat beschlossen wurden. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Rolf Hentschel, …