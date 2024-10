Alarmierende Waldbrände in Brasilien: 150% Anstieg im Amazonasgebiet!

In Brasilien hat es im Jahr 2024 zu einem dramatischen Anstieg der Waldbrände gekommen. Zwischen Januar und September brannten insgesamt 22,38 Millionen Hektar, was mehr als dreimal der Fläche Bayerns entspricht. Dies stellt einen Anstieg von 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Mehr als die Hälfte der verbrannten Fläche befindet sich im Amazonasgebiet, wo allein im September 5,5 Millionen Hektar verloren gingen – ein Anstieg von 196 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Trockenzeit, die normalerweise von Juni bis Oktober dauert, war in diesem Jahr besonders ausgeprägt und hat die Brandkrise verschärft. Der Amazonas-Regenwald spielt eine entscheidende Rolle im globalen Klimaschutz, da er als CO2-Speicher fungiert.

Zusätzlich zu den Bränden im Amazonasgebiet war auch der Cerrado, Brasiliens bedeutendes Wasserreservoir, betroffen. Hier verbrannten im September 4,3 Millionen Hektar, was einem Anstieg von 158 Prozent entspricht. Im Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Welt, kam es zu einem alarmierenden Anstieg von 662 Prozent, mit fast 318.000 Hektar verbrannter Fläche. Die schwersten Brände seit 14 Jahren sind laut dem Institut für Weltraumforschung (Inpe) auf gezielte Brandstiftungen zurückzuführen, bei denen abgeholzte Flächen in Brand gesetzt werden, um Platz für Weideflächen und Soja-Anbau zu schaffen. Diese Brände geraten häufig außer Kontrolle und führen zu massiven Flächenbränden, die durch die anhaltende Dürre weiter verschärft werden.

Parallel dazu zeigt ein Projekt in Wien, wie Unternehmen aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen können. Im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" haben sich 32 Unternehmen verpflichtet, emissionsfrei in den ersten beiden Wiener Gemeindebezirken zu operieren. Lidl Österreich setzt dabei auf vollelektrische Lkw, die eine jährliche CO2-Einsparung von etwa 500 Tonnen erwarten lassen. Die Initiative zielt darauf ab, die gesamte Filiallogistik bis 2030 auf CO2-freie Transportalternativen umzustellen.

Auf politischer Ebene fordern die Verkehrsminister der Länder in Deutschland die Schaffung eines milliardenschweren Sondervermögens zur Sanierung maroder Infrastruktur. Ein länderoffener Infrastrukturfonds soll entwickelt werden, um die Infrastrukturkrise zu bewältigen. Experten schätzen, dass bis 2030 jährlich über 100 Milliarden Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur benötigt werden.

