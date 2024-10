Ratan Tata: Indiens Wirtschaftsvisionär verstorben – Ein Erbe der Innovation

Ratan Tata war eine herausragende Figur in der indischen Wirtschaft und führte das Unternehmen, das auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblickt, durch eine Phase bemerkenswerter Übernahmen. Zu den spektakulärsten Käufen zählen die britischen Automarken Jaguar und Land Rover sowie der britisch-niederländische Stahlkonzern Corus Group. Diese Akquisitionen trugen zur Diversifizierung und Internationalisierung des Unternehmens bei, das heute in mehr als 100 Ländern tätig ist und Produkte in Bereichen wie Automobilbau, Stahlproduktion sowie IT- und Finanzdienstleistungen anbietet.

Ratan Tata, der ehemalige Vorsitzende des indischen Firmenimperiums Tata, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Dies wurde von der Tata-Gruppe bestätigt. Tata starb in einem Krankenhaus in Mumbai, wo er aufgrund altersbedingter Gesundheitsprobleme behandelt wurde. Unter seiner Führung erlebte der Konzern eine signifikante Expansion seiner globalen Präsenz. Natarajan Chandrasekaran, der Vorsitzende der Muttergesellschaft Tata Sons, würdigte Tata als Mentor und Freund und betonte seinen Einfluss auf das Unternehmen.

Trotz seiner Erfolge war Tatas Zeit an der Unternehmensspitze auch von Herausforderungen geprägt. Ein Beispiel ist der Tata Nano, der als das günstigste Auto der Welt konzipiert wurde. Obwohl es sich um ein Herzensprojekt von Ratan Tata handelte, blieb der Verkauf hinter den Erwartungen zurück. Auch die Übernahme von Corus stellte sich als problematisch heraus, da das Unternehmen während eines Stahlbooms für rund 8,5 Milliarden Euro erworben wurde, jedoch später Verluste einfuhr.

Ratan Tata trat Ende 2012 nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Mischkonzerns zurück. Im Oktober 2016 übernahm er kurzfristig wieder die Führung, nachdem sein Nachfolger Cyrus Mistry entlassen worden war. Chandrasekaran übernahm schließlich im Februar 2017 den Vorsitz.

Geboren 1937 in Mumbai, studierte Tata Architektur und Bauingenieurwesen an der Cornell University in den USA. Sein Aufenthalt in Nordamerika prägte seine Sichtweise und Führungsstil. Im Gegensatz zu vielen anderen indischen Unternehmern war Tata nicht in den "Forbes"-Listen der reichsten Menschen zu finden und wurde für sein bescheidenes und zurückhaltendes Auftreten geschätzt. Sein Tod hinterlässt eine bedeutende Lücke in der indischen Wirtschaft und wird von vielen als Verlust eines visionären Führers angesehen. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi würdigte ihn als "visionären Wirtschaftsführer", dessen Einfluss weit über die Unternehmenswelt hinausreichte.

