GEA Group hebt Prognose für 2024: Optimismus nach starkem Q3!

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am 11. Oktober 2024 eine Anpassung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben, die auf einer sehr positiven operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres basiert. Insbesondere das dritte Quartal hat zu dieser optimistischen Einschätzung beigetragen. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand wird nun auf einen Korridor von 15,4 bis 15,6 Prozent angehoben, während zuvor eine Spanne von 14,9 bis 15,2 Prozent prognostiziert wurde. Die Schätzungen für das organische Umsatzwachstum bleiben unverändert bei 2 bis 4 Prozent, ebenso wie die Erwartungen für die Kapitalrendite (ROCE), die zwischen 32 und 35 Prozent liegen.

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2024 zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Auftragseingang belief sich auf 1.301 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 6,6 Prozent entspricht, während der Umsatz mit 1.350 Millionen Euro nahezu stabil blieb und ein organisches Wachstum von 1,4 Prozent verzeichnete. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg auf 217 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 16,1 Prozent entspricht, im Vergleich zu 15,3 Prozent im Vorjahr.

Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Systemlösungen für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie und hat sich auf Maschinen, Anlagen und anspruchsvolle Prozesstechnik spezialisiert. Mit über 18.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro. GEA engagiert sich für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Produktion, was sich in der Reduzierung von CO2-Emissionen und Lebensmittelabfällen widerspiegelt. Das Unternehmen ist im MDAX und im STOXX Europe 600 Index gelistet und gehört zu den Unternehmen, die in verschiedenen Nachhaltigkeitsindizes vertreten sind.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 46,60EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.