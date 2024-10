Gold bläst wieder zum Angriff. Goldpreis auf dem Weg zu neuen Rekorden

Nach einem Rücksetzer hat der Goldpreis wieder zurück in die Spur gefunden. Vor allem der Anstieg in der zweiten Wochenhälfte beeindruckte hierbei. Gleichzeitig schürt die robuste Verfassung des Edelmetalls die Hoffnung, dass Gold unmittelbar vor der Wiederaufnahme der Rekordjagd stehen könnte. Möglicherweise bläst der Goldpreis bereits in den nächsten Tagen zum Angriff auf die 2.700 US-Dollar.

Die Stärke des Edelmetalls ist dabei keine Selbstverständlichkeit. So legten unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen seit der Veröffentlichung (04. Oktober) des US-Arbeitsmarktberichts für September deutlich zu. Die wichtige Marke von 4 Prozent wurde hierbei zurückerobert. Die vorgelegten September-Daten zur Entwicklung der US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreise bestätigten den Anstieg der Renditen. Das stützte auch den US-Dollar. Dieser erfreute sich zuletzt „bester Gesundheit“. So erholte sich der US-Dollar-Index in den letzten Tagen deutlich und wendete so den Bruch der eminent wichtigen Unterstützungsmarke von 100 Punkten ab. Kurzum. Gold bläst kräftiger Gegenwind ins Gesicht, umso bemerkenswerter ist dessen aktuelle Stärke. Nicht minder spannend ist im Übrigen auch die aktuelle Situation bei Kupfer. Lesen Sie hierzu den Kommentar: Kupferpreis könnte durchstarten. Kupferproduzent vor Kursrallye

Davon profitiert der Goldpreis

Die geopolitischen Risiken, allen voran die Situation im Nahen und Mittleren Osten, stützt den Goldpreis. Das abgedroschen wirkende „Sicherer Hafen“-Argument dürfte maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass Korrekturszenarien zuletzt keine Chance hatten, sich adäquat zu entwickeln. Rücksetzer wurden bislang als Einstiegschance gesehen und gekauft.

Hoffnungsvoll stimmt auch die aktuell zu beobachtende Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF. Diese erwies sich auch zuletzt als überaus robust. Hier scheint die Trendwende gelungen zu sein. So stiegen beispielsweise die Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, seit dem Frühsommer wieder moderat, aber dafür kontinuierlich, an.

Fazit

Gold befindet sich in einer überaus vielversprechenden Ausgangslage. Einer Fortsetzung der Rekordjagd scheint nichts im Wege zu stehen. Etwaige Rücksetzer sollten idealerweise auf 2.600 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar zu verorten. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Die Tür in Richtung 3.000 US-Dollar steht weit offen!

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte