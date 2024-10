Berliner SPD will bei Mieten- und Wohnungspolitik Druck machen Die Berliner SPD-Fraktion will in der Mieten- und Wohnungspolitik eine härtere Gangart durchsetzen und auch auf den Senat Druck machen. "Wir brauchen eine mietenpolitische Revolution", sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Raed Saleh der Deutschen …