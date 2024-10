UN Israelisches Militär dringt gewaltsam in Unifil-Posten ein Israelische Panzer sind nach Angaben der Vereinten Nationen gewaltsam in einen Stützpunkt der Beobachtermission Unifil im Südlibanon eingedrungen. Zwei Panzer hätten am frühen Morgen das Haupttor des Unifil-Postems im libanesischen Ort Ramja unweit …