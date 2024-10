ROUNDUP/UN Israelisches Militär dringt gewaltsam in Unifil-Posten ein Israelische Panzer sind nach Angaben der Vereinten Nationen gewaltsam in einen Stützpunkt der Beobachtermission Unifil im Südlibanon eingedrungen. Zwei Panzer hätten frühmorgens das Haupttor des Postens in Ramja unweit der Grenze zerstört, erklärte …