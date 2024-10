Kontron: Qualcomm haucht Nebenwerte-Diamant neues Leben ein!

Auch die Analysten finden nichts Negatives bei Kontron . Anfang August flogen die Kursziele noch einmal in die Höhe. Warburg Research sagte nach den Halbjahreszahlen "Kaufen" und gab ein Kursziel von 28 Euro aus. Jefferies kam zu dem gleichen Ergebnis und sieht das Kursziel sogar noch einen Euro höher. Hauck Aufhäuser war schon vor dem Quartalsbericht so begeistertert, dass die Experten das Kursziel bei 36,50 Euro platzierten.

Obwohl es bei Kontron rund läuft, liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus. Dafür lässt sich eigentlich kein guter Grund finden. Die Katek-Übernahme verläuft zwar etwas schleppend, hat in diesem Jahr aber auch schon zwei für zwei Aufträge in Millionenhöhe gesorgt und es wird geflüstert, dass sich mindestens hinter einem dieser Aufträge VW befindet.

Allerdings haben die Nebenwerte in diesem Jahr einen schweren Stand bei den Anlegern. Die hohen Zinsen, die zum Glück jetzt ja fallen, haben viele Anleger davon abgeschreckt, in den hinteren Reihen zuzugreifen. So sind die guten Halbjahreszahlen von Kontron auch nicht entsprechend gewürdigt worden. Sie gingen Anfang August in der Sorge um die US-Konjunktur unter und die Aktie fiel weiter Richtung Jahrestief.

Jetzt könnte Qualcomm das Papier, oder besser gesagt den Kurs von Kontron, wachgeküsst haben. Freitag hat sich das Chartbild bei dem Konzern aus Augsburg deutlich aufgehellt.

Kontron ist eine strategische Partnerschaft mit Qualcomm Technologies eingegangen, um die Bereiche Edge Computing und Künstliche Intelligenz (KI) grundlegend zu verändern. Diese Zusammenarbeit wurde am 9. Oktober 2024 auf dem "Age of Industrial Intelligence"-Event von Qualcomm Technologies in Austin, Texas, vorgestellt.

Ziel der Partnerschaft ist es, Kontrons Fachwissen in robusten Embedded-Systemen mit den innovativen Mobil- und KI-Technologien von Qualcomm zu vereinen, um neue Maßstäbe in der Industrie zu setzen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Die Partnerschaft zielt laut Pressemitteilung von Kontron darauf ab, zukunftsweisende Lösungen für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, Industrieautomation, den Schienenverkehr und Smart Cities zu entwickeln. Mit den fortschrittlichen 5G-, KI- und Edge-Computing-Technologien von Qualcomm Technologies plant Kontron, sein Portfolio an Embedded-Lösungen weiter auszubauen, um den steigenden Anforderungen dieser Sektoren gerecht zu werden. So wird die Zusammenarbeit Innovationen vorantreiben und die digitale Transformation in diesen Schlüsselindustrien unterstützen.

Die neue Kooperation von Kontron ist aber nicht nur der einzige Trüffel im Konzern. Auch bei der Sanierung der Deutschen Bahn dürften die Augsburger ein Stück vom Kuchen abbekommen. Im Bereich der Datenkommunikation für die Bahntechnik ist der SDAX-Konzern sehr gut unterwegs, insbesondere mit den Standards GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) und dem zukünftigen Standard FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

In diesem Segment, das sicherheitskritische Bahnkommunikation sowie die Vernetzung und Steuerung von Zügen umfasst, hat Kontron in Europa einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Die bevorstehende Migration zu FRMCS dürfte Kontron voraussichtlich zur unangefochtenen Nummer 1 in diesem Bereich machen und den Marktanteil signifikant erhöhen.

Brancheninsider berichten, dass der größte Konkurrent, Nokia, in der Entwicklung um etwa zwei Jahre hinterherhinkt. Das Bahntechnik-Segment gehört zu Kontrons Vorzeigebereichen, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis (Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsätzen) von über 2, was ein Wachstum von etwa 100 Prozent impliziert.

Obwohl sich die negativen Nachrichten aus der Automobilbranche überschlagen, läuft das Segment E-Mobility mit einem Auftragseingang von rund 300 Millionen Euro auch nicht gerade schlecht. Zudem wird geflüstert, dass noch weitere Aufträge dazukommen sollen. Bei diesen Aussicht ist ein kein Wunder, das einige Experten es für konservativ halten, dass Kontron mit den Halbjahreszahlen "nur" die Prognose bestätigt hat.

Daher könnten die Augsburger mit den Zahlen für das dritte Quartal noch die Prognose für das gesamte Jahr noch oben anpassen, was dem Kurs noch weiteren Auftrieb verleihen dürfte. Geplant ist die Veröffentlichung des 9-Monatsberichts am 6. November.

Mein Tipp: Sie haben Interesse an der Aktie von Kontron? Dann halbieren Sie ihren geplanten Einsatz für die Aktie. Eine Hälfte nehmen Sie und investieren sie driekt in die Aktie. Die zweite Hälfte stecken Sie in das Open End Turbo Long Zertifikat von Morgan Stanley auf Kontron. Die WKN des Produktes ist MB9XVV. Mit dem Zertifikat hebeln Sie die Kursentwicklung um den Faktor 6,11.

Aber Vorsicht: Es ist ein Knock-Out-Zertifikat mit dem Sie ihren Einsatz auch komplett verlieren können. Dies wäre der Fall, wenn die Aktie von Kontron unter den Kurs von 14,9395 Euro fällt. Der Puffer bis zum Knock-Out, also dem Totalverlustes des Einsatzes, liegt bei rund 15 Prozent und die Aktie müsste dafür ein neues Jahrestief markieren. Das aktuelle liegt bei 15,53 Euro, wie Sie im oben gezeigten Chart erkennen können.

Das Risko ihres Einsatzes ist durch diese Kombination zwar größer, aber es könnte sich lohnen. Legt der Kurs um 10 Prozent zu, dann machen Sie ein Plus von 35 Prozent. Macht die Aktie 20 Prozent steigt ihr Gewinn schon auf 70 Prozent.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

