GIGABYTE präsentiert AORUS Z890-Mainboards mit KI-gestützten Innovationen für die neuesten Intel Core Ultra-Prozessoren

TAIPEI, 13. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computermarken, freut sich, die Einführung der Mainboards der AORUS Z890-Serie bekannt zu geben. Diese neue Serie führt die bahnbrechende D5 Bionic Corsa-Technologie ein – eine Reihe von KI-unterstützten Innovationen, die Software, Hardware und Firmware umfassen, um maximale Leistung und Signaloptimierung zu gewährleisten. Zusammen mit benutzerfreundlichen Verbesserungen bietet die AORUS Z890-Serie die leistungsstärkste und intelligenteste Plattform für die neuesten Intel Core Ultra-Prozessoren.

Im Kern der AORUS Z890-Serie steht die D5 Bionic Corsa-Technologie, die KI-unterstütztes Übertakten ermöglicht und DDR5-Speicher auf beispiellose 9500+ MT/s hebt, indem sie Software, Hardware und Firmware nahtlos integriert. Die AI BOOST Engine ermittelt intelligent die optimalen DDR5 XMP-Speicher- und CPU-Konfigurationen und steigert die Geschwindigkeiten um bis zu 20 %. Mit XMP AI BOOST und CPU AI BOOST können Nutzer eine erstklassige Übertaktungsleistung mit nur einem Klick erreichen. Auf der Hardware-Seite minimiert das KI-gesteuerte PCB-Design mithilfe von KI-Simulationen die Signalreflexion um 28,2 %, was die Signalintegrität für maximale Leistung über mehrere Layer hinweg sicherstellt. Das robuste VRM-Design in Kombination mit der DDR Wind Blade-Technologie senkt die Temperaturen um bis zu 10 °C und verbessert so die thermische Effizienz. Auf der Firmware-Seite sorgt das HyperTune BIOS mit KI-gestützten Optimierungen dafür, dass der Memory Reference Code (MRC) präzise abgestimmt wird, um eine dauerhaft hohe Leistung sowohl für Gaming- als auch Multitasking-Enthusiasten sicherzustellen.

Die AORUS Z890-Serie bietet benutzerfreundliche Innovationen, die den Aufbau und die Aufrüstprozesse vereinfachen. Mit WIFI EZ-PLUG können Nutzer die WLAN-Antenne in nur einer Sekunde installieren, ohne sich mit komplizierten manuellen Handgriffen auseinandersetzen zu müssen. Die Serie umfasst außerdem PCIe EZ-Latch Plus für eine einfache Entfernung der Grafikkarte, M.2 EZ-Latch Plus und M.2 EZ-Latch Click für eine werkzeuglose Installation von M.2-SSDs und Kühlkörpern. Als vielseitige Ergänzung ermöglicht Sensor Panel Link die Installation eines kleinen Displays über einen internen HDMI- oder Type-C-Anschluss. Zudem sorgt die Wi-Fi 7-Technologie für ultraschnelle drahtlose Geschwindigkeiten und optimierte Konnektivität durch eine richtungsweisende Hochleistungsantenne.

Mit einer vielfältigen Auswahl an Modellen, darunter XTREME, MASTER, PRO, ULTRA und ELITE, richtet sich die AORUS Z890-Serie an eine breite Nutzergruppe.Weitere Informationen zu den AORUS Z890-Mainboards finden Sie unter: https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_Motherboards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526511/GIGABYTE_Unveils_AORUS_Z890_Motherboards_with_AI_Enhanced_Innovations_for_the_Latest_Intel__Core__Ul.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-prasentiert-aorus-z890-mainboards-mit-ki-gestutzten-innovationen-fur-die-neuesten-intel-core-ultra-prozessoren-302274585.html