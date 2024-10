Shanghai Electric präsentiert grüne Energie-Innovationen auf der Enlit Asia 2024 und stellt Produkte vor, die Malaysia bei der grünen Transformation unterstützen

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte seine neuesten Energieinnovationen auf der Enlit Asia 2024, der führenden Konferenz und Messe für den Strom- und Energiesektor in Südostasien, die vom 8. bis 10. Oktober in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindet. Shanghai Electric präsentierte sein umfassendes Portfolio an Energieinnovationen und stellte auf seinem Messestand allumfassende grüne Energietechnologien vor, die seine neuesten Errungenschaften in den Bereichen saubere Kohlekraft, Solarenergie, Wasserstoffkraft und Multi-Energie-Technologie hervorheben und den Besuchern einen Einblick in die hochmodernen Produkte von Shanghai Electric bieten, die den globalen Übergang zu umweltfreundlicherer Energie erleichtern sollen.

Als Reaktion auf das rasante Wachstum der Solarenergie in Asien stellte die Power Generation Group von Shanghai Electric ihre neuesten Hency Solar-Produkte vor, um die steigende Nachfrage in der Region zu decken. Dazu gehörten die Heterojunction-Module der Creator 210R Serie und die TOPCon-Module der Pioneer 210R Serie, die einen Zweifachwirkungsgrad von bis zu 90 % und eine maximale Leistung von 640 W bieten. Das Unternehmen stellte auch seine„Intellectual"- und „Edgeless"-Solarlösungen vor, die erstmals auf der 17. SNEC PV Power Expo präsentiert wurden und bei denen Sicherheit, Echtzeit-Optimierung und schnelle Wartung für eine verbesserte Betriebseffizienz im Vordergrund stehen.