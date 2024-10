Neuartiges Verfahren in Kombination mit Semaglutid kann Insulinabhängigkeit bei Typ-2-Diabetes beseitigen

Wien (ots/PRNewswire) - Bahnbrechende Forschungsergebnisse, die heute auf der

UEG-Woche 2024 vorgestellt wurden, enthüllen eine vielversprechende neue

Behandlungsstrategie für Typ-2-Diabetes (T2D), die den Bedarf an Insulintherapie

erheblich reduzieren oder sogar ganz eliminieren könnte.



Dieser innovative Ansatz, bei dem ein neuartiges Verfahren namens ReCET

(Re-Cellularization via Electroporation Therapy) mit Semaglutid kombiniert wird,

führte bei 86 % der Patienten zu einem Verzicht auf eine Insulintherapie.





Weltweit sind 422 Millionen Menschen von T2D betroffen, wobei Fettleibigkeit alswesentlicher Risikofaktor anerkannt ist. Die Insulintherapie wird zwar häufigzur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei T2D-Patienten eingesetzt, sie kannjedoch Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme hervorrufen und die Diabetesbehandlungweiter erschweren. Daher besteht ein Bedarf an alternativenBehandlungsstrategien.Die erste Studie am Menschen umfasste 14 Teilnehmer im Alter von 28 bis 75Jahren mit einem Body-Mass-Index zwischen 24 und 40 kg/m². Jeder Teilnehmerunterzog sich unter tiefer Sedierung dem ReCET-Verfahren, einer Behandlung, diedie Empfindlichkeit des Körpers gegenüber seinem eigenen Insulin verbessernsoll. Nach dem Eingriff hielten die Teilnehmer eine zweiwöchige isokalorischeFlüssigdiät ein, nach der Semaglutid schrittweise auf 1 mg/Woche hochtitriertwurde.Bemerkenswerterweise benötigten 86 % der Teilnehmer (12 von 14) bei der 6- und12-monatigen Nachuntersuchung keine Insulintherapie mehr, und dieser Erfolghielt auch bei der 24-monatigen Nachuntersuchung an. In diesen Fällen konntenalle Patienten ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten, wobei derHbA1c-Wert unter 7,5 % blieb.Die maximale Dosis von Semaglutid wurde von 93 % der Teilnehmer gut vertragen,eine Person konnte aufgrund von Übelkeit nicht auf die maximale Dosis ansteigen.Alle Patienten schlossen das ReCET-Verfahren erfolgreich ab, und es wurden keineernsthaften unerwünschten Wirkungen gemeldet.Dr. Celine Busch, Hauptautorin der Studie, kommentierte: "Diese Ergebnisse sindsehr ermutigend und deuten darauf hin, dass ReCET ein sicheres und praktikablesVerfahren ist, das in Kombination mit Semaglutid die Notwendigkeit einerInsulintherapie wirksam beseitigen kann.""Im Gegensatz zur medikamentösen Therapie, die eine täglicheMedikamenteneinnahme erfordert, ist ReCET frei von Compliance und adressiertdamit das kritische Thema der kontinuierlichen Patienteneinhaltung bei derBehandlung von T2D. Darüber hinaus ist die Behandlung krankheitsmodifizierend:Es verbessert die Empfindlichkeit des Patienten für sein eigenes (körpereigenes)Insulin und setzt damit an der Ursache der Krankheit an, im Gegensatz zu denderzeit verfügbaren medikamentösen Therapien, die bestenfallskrankheitsbekämpfend sind.""Wir führen derzeit die EMINENT-2-Studie mit denselben Einschluss- undAusschlusskriterien und der Verabreichung von Semaglutid durch, aber entwedermit einem Scheinverfahren oder mit ReCET. Diese Studie wird auch mechanistischeBewertungen umfassen, um den zugrunde liegenden Mechanismus von ReCET zubewerten."View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ueg-woche-neuartiges-verfahren-in-kombination-mit-semaglutid-kann-insulinabhangigkeit-bei-typ-2-diabetes-beseitigen-302269135.htmlPressekontakt:luke.paskins@beyondpr.com,hannah.murray@beyondpr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114973/5885560OTS: UEG Week