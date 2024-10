Arta Finance startet weltweit über Singapur, stellt Arta AI Copilot vor und kündigt Wealth-as-a-Service für Banken an

MAS-lizensierte Arta startet in Singapur und international

Arta stellt Arta AI Copilot vor - eine Reihe von KI-gestützten Erfahrungen auf seiner Vermögensplattform

Arta kündigt Partnerschaften mit Wio Invest, Google Cloud und Capco für sein Wealth-as-a-Service-Angebot für Banken und Finanzinstitute weltweit an

Arta begrüßt Ralph Hamers als externen Berater

SINGAPUR, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die schnell wachsende digitale Vermögensverwaltungsplattform Arta Finance startete heute weltweit. Die Plattform von Arta steht nun akkreditierten Investoren in Singapur und internationalen Investoren offen, die ihr Vermögen in Singapur verwalten möchten – einem globalen Vermögenszentrum, in dem bis 2028 voraussichtlich 1,6 Millionen Nicht-Singapurer Vermögenswerte in Höhe von 4,8 Billionen US-Dollar verwalten werden. Die internationale Markteinführung folgt auf das erfolgreiche Debüt von Arta in den USA im Oktober 2023, wo das Unternehmen seither Hunderte von Millionen an Vermögenswerten für Tausende von Kunden verwaltet hat.

Die Vermögensplattform von Arta bietet einen kuratierten Deal Flow, der private Investitionen von exklusiven Fondsmanagern, intelligente öffentliche Marktstrategien und innovative strukturierte Produkte umfasst, ohne den Verkaufsdruck, die undurchsichtige Preisgestaltung und die manuellen Prozesse, die in vielen anderen Finanzinstituten zu finden sind. Artas in Singapur entwickeltes Produkt verfügt über verschiedene einzigartige Funktionen, darunter die Unterstützung philanthropischer Spenden in Zusammenarbeit mit Co-Axis – einer Initiative des Temasek Trust, einer Gemeinschaft von Gründungsmitgliedern – und sogar eine Singlish-Einstellung in seinem KI-Copiloten.

Arta brachte auch AI Copilot auf den Markt, den ersten derartigen KI-Assistenten, der speziell für die Vermögensverwaltung und das Finanzwesen entwickelt wurde. Diese zum Patent angemeldete Technologie, die schrittweise für Mitglieder eingeführt wird, wird sie in die Lage versetzen, klügere Investitionsentscheidungen zu treffen – sie können ihre Portfolios mit den Tools und Erkenntnissen konzipieren, analysieren und überwachen, für die normalerweise große Teams von Kundenbetreuern, Privatbankiers und Investmentanalysten erforderlich sind.