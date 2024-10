Crypto Content Creator Campus (CCCC) präsentiert hochkarätige Referenten für die Eröffnungsveranstaltung

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Der Crypto Content Creator Campus (CCCC)

(https://www.cccc.buzz/) , das wichtigste jährliche Treffen der

Krypto-Community, freut sich, die beeindruckende Liste der bestätigten Redner

für die Eröffnungsveranstaltung, die vom 8. bis 10. November in Dubai

stattfindet, bekannt zu geben.



Diese hochkarätige Gruppe bringt führende Persönlichkeiten aus den Bereichen

Social Media, Marketing, Finanzen und Blockchain zusammen und bietet den

Teilnehmern einen unvergleichlichen Zugang zu Expertenwissen und unschätzbaren

Branchenkontakten.





Influencer-Powerhouse-Redner:Randi Zuckerberg, Gründerin und eschäftsführerin, Zuckerberg Media und HUG:Randi Zuckerberg, eine Pionierin bei der Nutzung von Technologie für sozialeZwecke, wird ihr Fachwissen über den Aufbau einer erfolgreichen Online-Präsenzund die Förderung sinnvoller Verbindungen in der Krypto-Community weitergeben.Zach King, weltweit führender Youtuber: Zach King ist für seine verblüffendenIllusionen und fesselnden Inhalte bekannt und wird den Kreativen einzigartigeStrategien vorstellen, mit denen sie Aufmerksamkeit erregen, Engagement fördernund sich in der schnelllebigen digitalen Landschaft von der Masse abhebenkönnen.Humphrey Yang, TikTok-Finanz-Influencer: Als Meister darin, komplexeFinanzkonzepte in verständliche, ansprechende Inhalte zu zerlegen, wird HumphreyYang die Schöpfer befähigen, sich in der Welt der Krypto-Finanzbildung mitKlarheit und Effektivität zu bewegen.Einblicke von Branchenführern:Kudzi Chikumbu, ehemaliger globaler Leiter des Creator-Marketings bei TikTok:Kudzi Chikumbu bringt einen reichen Erfahrungsschatz von der führendenSocial-Media-Plattform mit und ist selbst ein erfolgreicher Content-Ersteller.Er wird Kreativen wertvolle Einblicke in Content-Strategien bieten, die aufTikTok Anklang finden und die enorme globale Reichweite des Unternehmens nutzen.Jon Youshaei, YouTube- und Instagram-Insider: Mit acht Jahren Erfahrung beiYouTube und Instagram bietet Jon eine einzigartige Perspektive darauf, wastatsächlich nötig ist, um Ihr Publikum und Ihr Einkommen über soziale Medien zuvergrößern. Er wird sich mit den Best Practices von Kreativen aus seinerErfahrung bei den weltweit führenden sozialen Plattformen befassen und einigeder größten Stars von heute in seiner Show interviewen, die zu einerAnlaufstelle für die Ausbildung von Kreativen geworden ist.Venke Sharma, Leiter der globalen Produktstrategie bei Sprinklr: Der führendeProduktstratege Venke Sharma wird neue Trends bei Tools und Technologien für die