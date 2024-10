Almonty, Desert Gold Ventures, dynaCERT – das Trio zur Gewinnmaximierung!

Aufmerksame Leser konnten in der Vergangenheit mit unseren Hinweisen und Ideen äußerst attraktive Renditen erwirtschaften. Schauen Sie sich zur Erinnerung die Jahrescharts von Almonty (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI), Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) und dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) an. Wenn Sie auf Ihren Einsatz dreimal hintereinander 26 % Gewinn erzielten, dann haben Sie den Ursprungsbetrag bereits verdoppelt. Bei diesen drei Unternehmen haben Sie jedoch ein viel größeres Gewinnpotenzial vor sich, denn sie befinden sich in einer Entwicklungsphase, die zeitnah Umsatz- und Gewinnsprünge in Aussicht stellen. Wie jeder erfolgreiche Investor weiß, liegt vor allem im Einkauf der Gewinn. Vor dem Hintergrund, dass die Aktien dieser drei Unternehmen bereits steigen, ist jetzt und heute der richtige Zeitpunkt über den Einstieg oder Zukauf dieser Aktien nachzudenken. Mehr dazu im Bericht.Lesen sie den Artikel hier weiter