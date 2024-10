Hisbollah droht Israel mit verstärkten Angriffen

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Drohnenangriff auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binjamina mit vier Toten und Dutzenden Verletzten hat die libanesische Hisbollah-Miliz Israel mit noch heftigeren Angriffen gedroht, falls das Nachbarland seine Offensive im Libanon nicht stoppen sollte. Die proiranische Miliz warnte "den Feind, dass das, was er heute im Süden Haifas erlebt hat, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was ihn erwartet, wenn er beschließt, seine Aggression gegen unser edles und geliebtes Volk fortzusetzen", hieß es in einer in der Nacht veröffentlichten Mitteilung.

Bei dem Drohnenangriff nahe Binjamina waren nach Angaben des israelischen Militärs am Sonntag vier Soldaten auf einem Armeestützpunkt getötet worden. Wie die Armee in der Nacht bekanntgab, erlitten sieben weitere Soldaten schwere Verletzungen. Insgesamt wurden mehr als 50 Soldaten bei der Attacke 60 Kilometer nördlich der Stadt Tel Aviv verletzt. Der Vorfall werde untersucht, teilte die Armee mit. Israels Radarsysteme hätten die hoch entwickelten Drohnen nicht erfasst, hieß es in der Stellungnahme der Hisbollah auf Telegram./ln/DP/zb