Begeben Sie sich auf eine Reise des ganzheitlichen Wohlbefindens im brandneuen Spa des Banyan Tree Dubai

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mit der Enthüllung des neuen Banyan Tree Spa Dubai, einer Oase der Ruhe, die Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen soll, erhält die Entspannung im Banyan Tree Dubai eine neue Bedeutung. Eingebettet in die üppige Umgebung des Resorts, integriert dieser Rückzugsort nahtlos die acht Säulen des Wohlbefindens von Banyan Tree und bietet eine ganzheitliche und intensive Erfahrung.

Schon beim Betreten des Spas können die Gäste durch Einrichtungen wie den Tranquility Garden und die Barfußpfade mit der Natur in Kontakt treten, um sich wirklich verbunden zu fühlen und ein Gefühl der Erdung zu erlangen. Eines der herausragenden Merkmale des Spas ist das Regenwald-Erlebnis, eine multisensorische Reise, die einen Regenweg mit Wasserdüsen an der Decke und an den Wänden, Dampf- und Saunaräume und eine Vielzahl von belebenden Duschen umfasst.

Als Ergänzung zum Rainforest-Erlebnis bietet diese Oase der Ruhe eine Reihe von hochmodernen Einrichtungen, darunter Vitalpools, beheizte Liegen und private Behandlungssuiten, alle mit eigenem Bad und Dusche und die meisten mit Whirlpool. Über das Spa hinaus erweitert das Banyan Tree Spa Dubai sein Wohlfühlerlebnis durch seine neu renovierten Gesundheits- und Fitnesseinrichtungen. Im Fitnessraum können die Gäste ihr Trainingsprogramm fortsetzen, während das Wellbeing Studio und das Wellbeing Deck eine Reihe von interessanten Kursen anbieten.

Im Mittelpunkt des Banyan Tree Spa Dubai stehen maßgeschneiderte Behandlungen und intuitive Therapeuten, die alte asiatische Traditionen nahtlos mit ganzheitlichen Wohlfühlpraktiken verbinden. Mit dem Schwerpunkt auf der Heilkraft von Berührungen und natürlichen Kräutern und Gewürzen bringen diese erfahrenen Praktiker Geist, Körper und Seele in Einklang. Jede Signature-Treatment-Behandlung, die mit den weltweit angebotenen Signature-Treatments übereinstimmt, , ist sorgfältig um die sechs Signature-Touchpoints herum konzipiert, die die Sinne ansprechen und die Entspannung fördern sollen.

Ihr Weg zu einer vollständigen Revitalisierung wird durch die Produkte von Banyan Tree bereichert, die exklusiv in der Banyan Tree Gallery erhältlich sind. Die Experten helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres perfekten Pflegerituals. Die in Thailand hergestellten Produkte werden aus recyceltem PET-Kunststoff hergestellt, sind frei von Tierversuchen und bestehen zu 95 % aus natürlichen Inhaltsstoffen.

Das Banyan Tree Spa Dubai ist die jüngste Erweiterung des Resorts und soll ein Refugium für die Sinne sein, in dem Sie Ruhe, Ausgeglichenheit und ein neues Selbstbewusstsein finden können.

*Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +971 4 556 6401 oder E-Mail Spa-dubai@banyantree.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2529043/Banyan_Tree_Spa_Dubai.jpg

