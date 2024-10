Zurück ins Jahr 2021! Lithium – jetzt die nächste E-Welle? Volkswagen, Mercedes, Chariot Corporation, BYD und Nio

Wer die Energiewende zu Ende denkt, braucht Lithium. Denn das weiße Metall ist ein zentraler Rohstoff für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, welche in E-Mobilen und anderen elektrischen Geräten verwendet werden. Da Nordamerika, insbesondere die USA, den Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) beschleunigt, steigt der Bedarf an Lithium erheblich. Diese Aussage bekommt insbesondere mit einem Wahlsieg der Demokratin Kamala Harris ein besonderes Gewicht, denn sie wird die IRA-Projekte ihres Vorgänger Bidens sicher fortführen.

Neben den nach wie vor gesuchten Verbrenner-Fahrzeugen, bauen große Automobilhersteller wie General Motors oder Ford ihre Produktionskapazitäten für EVs beständig aus, der E-Visionär Tesla ist aber in den USA mit über 30 % Marktanteil noch führend. Insgesamt bleibt der Lithiumbedarf hoch, auch wenn die Verkaufszahlen aktuell etwas stocken. Nicht zu vergessen, bleibt Lithium neben EVs auch unverzichtbar für Energiespeichersysteme, welche im Bereich erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft eingesetzt werden. Diese Batterien helfen, Strom aus diesen Quellen zu speichern, was zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert.

Nordamerika strebt an, die Abhängigkeit von Lithium-Importen, insbesondere aus China, zu reduzieren. Es gibt große Bestrebungen, mehr inländische Produktionskapazitäten aufzubauen und den Abbau von Lithium in den USA und Kanada perspektivisch zu fördern. Dies ist ein Teil der Strategie, sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe zu gewährleisten. In geopolitisch unsicheren Zeiten bleibt der Zugang zu diesem Rohstoff ein Muss! An den Spotmärkten ist der Preis im September unter 70.000 Yuan pro Tonne gefallen, im Oktober mehren sich jedoch die positiven Vorzeichen. In der letzten Woche wurden wieder 75.000 Yuan erreicht. Steht der Markt nun vor einer Wiederbelebung?