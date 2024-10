Jahreshochs im Test

Um allerdings besagtes Kurspotenzial mit Zielen bei 218,94 US-Dollar und darüber im Bereich von 220,94 US-Dollar freizusetzen, bedarf es mindestens eines nachhaltigen Wochenschlusskurses über den Junihochs von 185,60 US-Dollar. Nur in diesem Szenario dürften wieder vermehrt Käufer in die Akte zurückströmen und die Konsolidierung der letzten Wochen erfolgreich zur Oberseite auflösen. Im Übrigen ist diese entgegen den Erwartungen aufwärtsgerichtet, was zusätzlich die bullische Ausgangslage für den Wert untermauert. Sollten unerwartet vermehrt Investoren von der Aktie Abstand nehmen und der Wert unter 172,00 US-Dollar zurückfallen, würde dies Anzeichen einer längerfristigen Konsolidierung aussenden, zunächst in den Bereich um 165,80 und darunter zurück auf den EMA 200 auf Tagesbasis bei 157,98 US-Dollar. An dieser Stelle müsste eine neue Überprüfung der technischen Kursmuster erfolgen.

Trading-Strategie: