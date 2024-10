DAX mit technisch hoffnungsvollem Break Out

Daher bleibt einem vorläufig nichts weiter übrig, als die Marktreaktion am Montag abzuwarten und entsprechend darauf zu reagieren. Auffangpunkte findet der DAX bei 19.200 und darunter 19.145 Punkten vor. Geht es auf Tageschlusskursbasis weiter talwärts, müsste der Break Out vom Freitag als Fehlsignal interpretiert werden, hierdurch würden erneute Abschlagsrisiken auf 19.000 und 18.990 Punkte sprunghaft ansteigen. Auf der Oberseite könnte bei einer positiven Überraschung das Rekordhoch bei 19.491 Punkten einem neuerlichen Test unterzogen werden, mittelfristig mit dem DAX weiteres Kurspotenzial an 19.800 Punkte zugeschrieben.

Aktuelle Lage