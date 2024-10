Gold wieder sichtlich fester

Die Nachfrage nach Gold ist ungebrochen hoch und brachte gegen Ende September Preise von 2.685 US-Dollar hervor. Zuvor hielt sich der Future jedoch in einem aufwärtsgerichteten Korrekturtrend auf, der für gewöhnlich abwärtsgerichtet sein sollte. Dies unterstreicht an dieser Stelle nur das bullische Setup bei dem Metall, sodass weitere Preissteigerungen dynamischer Art angenommen werden können, nachdem der vorherige Aufwärtstrend zur Oberseite verlassen wurde. Technisch hat Gold noch etwas Luft nach oben, zeitgleich steigen aber auch Abwärtsrisiken merklich an.

Zwei starke Handelstage