Neueste Konjunkturmaßnahmen Pekings zu ungenau, zu langsam

Am Montag verzeichnete der chinesische Festland-Index CSI 300 einen Anstieg um 1,5 Prozent, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,4 Prozent nachgab. Diese Diskrepanz verdeutlicht die Unsicherheit, die trotz Pekings Bemühungen, die Wirtschaft zu stützen, unter den Investoren herrscht.

Die Aktienmärkte in der Asien-Pazifik-Region starteten gemischt in die Woche, während die Anleger auf Chinas neueste Konjunkturmaßnahmen und eine Fülle an Wirtschaftsdaten aus der Region warteten.

Die jüngsten Versprechen von Chinas Regierung, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, sorgten für gemischte Reaktionen. In einer Pressekonferenz am Samstag kündigte Finanzminister Lan Fo’an an, dass China möglicherweise eine größere Schuldenaufnahme und ein höheres Defizit in Betracht zieht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Eine Zusage über einen konkreten Dollarbetrag blieb jedoch aus, was vor allem bei internationalen Investoren für Unsicherheit sorgte. Diese hätten sich klare finanzielle Zusagen gewünscht, um das Vertrauen in die wirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnahmen zu stärken.

Für Verunsicherung sorgten auch die schwachen Inflationsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft. Während die Verbraucherpreise im September nur um 0,4 Prozent stiegen, sanken die Erzeugerpreise sogar um 2,8 Prozent – der stärkste Rückgang seit sechs Monaten. Beide Zahlen lagen unter den Erwartungen, was Sorgen über eine potenzielle Deflation und anhaltende wirtschaftliche Schwäche schürte.

Während auf dem chinesischen Festland ein gewisser Optimismus herrscht, bleiben ausländische Anleger skeptischer. Paul Gambles, Mitbegründer der MBMG Group, äußerte sich gegenüber CNBC, dass weitere Stimulusmaßnahmen von der chinesischen Zentralbank zu erwarten seien, diese jedoch längerfristig und strategisch ausfallen würden. Ein "schnelles Eingreifen", wie es westliche Märkte gewohnt seien, werde von der chinesischen Regierung wohl nicht kommen.

In Hongkong war die Reaktion auf die Ankündigungen von Peking verhaltener. Besonders der Technologiesektor verzeichnete einen Rückgang, während Immobilienwerte leichte Gewinne verbuchen konnten. Der Hang Seng Tech Index fiel um 1,6 Prozent, während der Hang Seng Mainland Properties Index um etwa 1 Prozent stieg.

Mit Spannung erwartet der Markt in dieser Woche Chinas Handelsdaten für September sowie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des dritten Quartals, das am Freitag veröffentlicht wird. Analysten prognostizieren, dass das BIP ein langsames Wachstum widerspiegeln wird, was erneut die Herausforderungen hervorhebt, vor denen die chinesische Wirtschaft steht.

Trotz aller Unsicherheiten sind chinesische Aktien auf lange Sicht nach wie vor günstig bewertet, auch wenn kurzfristig mit Volatilität zu rechnen sei, sagt Vikas Pershad, Portfoliomanager bei M&G Investment. Er geht davon aus, dass sich der chinesische Markt auf absehbare Zeit besser entwickeln wird als alle anderen größeren Volkswirtschaften und hat sich entsprechend positioniert.

Der Fokus der globalen Märkte richtet sich in dieser Woche auch auf Europa, wo wichtige wirtschaftliche Ereignisse anstehen. Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet wird.

