Entwicklung eines 7-Megawatt-Solarprojekts durch SolarBank in Pennsylvania Projekte mit 24,8 MW in naher Zukunft erwartet820 Haushalte sollen durch dieses Projekt mit Strom versorgt werdenSolarBanks erstes gemeinschaftliches Solarprojekt in Pennsylvania Toronto, Ontario, 14. Oktober 2024 / IRW-Press / SolarBank Corporation …