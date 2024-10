Dax nach Rally kaum bewegt - Rekordhoch im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Wochenstart wird der jüngst starke Dax nur wenig verändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,06 Prozent auf 19.385 Punkte. Sein Pendant für die Eurozone, der EuroStoxx 50 , wird ebenfalls wenig verändert erwartet.

Beim Dax bleibt das Rekordhoch von 19.491 Zählern von Ende September in Sichtweite. "Die Markttechnik steht für eine übergeordnete Aufwärtstendenz", schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Unternehmensseitig ist es am Montag noch vergleichsweise ruhig, bevor im weiteren Wochenverlauf die Berichtssaison vor allem in den USA weitere Akzente setzen dürfte.