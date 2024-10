RBC hebt Ziel für Zalando auf 50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund der deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für den Online-Modehändler der Jahre 2024 und 2025 um bis zu 11 Prozent erhöht, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2024 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 00:45 / EDT