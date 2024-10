Ökonomen loben SPD für Investitionsanreize - Kritik bei Mindestlohn

BERLIN (dpa-AFX) - Führende Ökonomen begrüßen die Pläne der SPD für neue Investitionsanreize in der Wirtschaft. Zugleich kritisieren die Chefs des ifo-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Clemens Fuest und Michael Hüther, dass die SPD eine Mindestlohn-Anhebung auf 15 Euro zum Ziel erklärt und damit abermals in die Arbeit der unabhängigen Mindestlohn-Kommission quasi eingreift.

Ifo-Chef Fuest lobt in der "Rheinischen Post" die Fokussierung der SPD auf mehr Wirtschaftswachstum, mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und steuerliche Entlastungen der Mittelschicht. Er teilt aber die Kritik des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) am Ziel, die ein Prozent Einkommensteuerzahler mit den höchsten Einnahmen stärker zu belasten: "Höhere Steuern auf die Steuerzahler mit den höchsten Einkommen werden allerdings mittelständische Unternehmen treffen und deren Investitionsbereitschaft weiter senken", erklärt Fuest.