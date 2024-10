Gesteigerte Marge ein gutes Zeichen!

Im dritten Quartal verzeichnete Nordex, ein Hersteller von Windturbinen, einen Rückgang im Neugeschäft. Kunden orderten Anlagen mit einer Kapazität von etwa 1,7 Gigawatt, was weniger ist als im Vorjahr. Vor einem Jahr belief sich die Bestellungsmenge noch auf 2,25 Gigawatt. In den ersten neun Monaten stieg das Neugeschäft insgesamt aber um vier Prozent auf ungefähr 5,1 Gigawatt, wobei die Preise leicht anstiegen. Insgesamt orderten Kunden zwischen Januar und September 905 Windenergieanlagen für Projekte in 23 verschiedenen Ländern. Den Angaben zufolge waren Deutschland, Südafrika, Kanada sowie die baltischen Staaten, einschließlich Litauen und Lettland, die stärksten Einzelmärkte. José Luis Blanco, der Vorstandschef, ist zuversichtlich, dass diese Entwicklung im vierten Quartal anhalten wird. Zumindest Deutschland sollte einen jährlichen Zubau von zehn Gigawatt bei der Windkraft an Land ausschreiben.

Zum Chart