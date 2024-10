EMD - European Marketing Distribution / EMD begrüßt prominenten neuen ...

Mit dem Schwergewicht Lotte in den eigenen Reihen bekommt die EMD zusätzlichen Schub. Der Mischkonzern Lotte-Gruppe lenkt seine Geschäftsvolumina aus zwei Zentralen im japanischen Tokio und Seoul in Südkorea. Als reiner Hersteller etwa von Kaugummi, Schokolade und Eiskreme gestartet, ist das Unternehmen aktuell in bereits 30 Ländern tätig und in den Sparten Einzelhandel, Chemie, Baugewerbe, Tourismus und Dienstleistungen aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf den Säulen Lebensmittel, Getränke und Einzelhandel, die zum Gesamtumsatz der Lotte-Gruppe von gut 50 Milliarden Euro alleine rund 20 Milliarden Euro beisteuern. Etwa eine bekannte europäische Süßwarenmarke wie Guylian aus Belgien ist auch im Lotte-Portfolio integriert.

EMD begrüßt prominenten neuen Partner: Lotte aus Südkorea ist ab sofort als assoziiertes Mitglied in der internationalen Handelsallianz aktiv (FOTO) Pfäffikon/Schweiz (ots) - Die European Marketing Distribution gibt ein neues assoziiertes Mitglied bekannt: Lotte aus Südkorea, einer der wichtigsten Player in den asiatischen Märkten, kooperiert ab sofort mit der EMD. Mit dem prominenten Neuzugang Lotte setzt die EMD ihre dynamische Entwicklung als führende Verbundgruppe konsequent fort. Seit 1989 aktiv, vertritt und bündelt die Handelsallianz die Interessen von nun bereits 12 Unternehmen auf drei Kontinenten. Zu den zentralen Projekten der EMD gehört die internationale Beschaffung sowie die Bereitstellung ihres umfangreichen Lieferantennetzwerks für die weltweiten Mitglieder und Partner.

Interkontinentale Chancen erkennen und nutzen, Zugang in neue Märkte eröffnen und enge Verzahnung mit den EMD-Beschaffungsteams



Mithilfe der partnerschaftlichen EMD-Statuten können nun auch die Verbraucher in Asien und in Europa von der jetzt neu beschlossenen interkontinentalen Zusammenarbeit profitieren. Für die bereits eingebundenen EMD-Mitgliedsunternehmen werden sich erweiterte Optionen zur Beschaffung und Vermarktung interessanter Produktkonzepte in Asien ergeben, den Einkaufsteams von Lotte stehen neue und wertvolle Zugänge zu europäischen Herstellern und ihrem Warengeschäft ins Haus. In enger Verzahnung mit der EMD-Zentrale in Pfäffikon/Schweiz lassen sich darüber hinaus gemeinsame neue Chancen auf allen internationalen Einkaufs- und Absatzmärkten entwickeln.

Lotte in Südkorea als einer der dominanten Player etabliert

Den hohen Stellenwert von Lotte in den asiatischen Heimatmärkten machen die folgenden Kennziffern klar: Mit über 1.100 Stores in jeder Größenordnung wird von der Einzelhandelssparte Lotte Markt & Super allein in Südkorea, Vietnam und Indonesien ein Jahreserlös in Höhe von rund 12 Milliarden Euro erzielt. In Südkorea selbst operiert das Unternehmen mit 60 Warenhäusern (im Speckgürtel von Seoul findet sich auf 246.000 Quadratmetern eines der weltweit größten Warenhäuser überhaupt), 161 Verbrauchermärkten und 400 Supermärkten. Von markanter Bedeutung ist auch das Joint Venture mit dem Convenience Store-Spezialisten 7-Eleven, der in Südkorea fast 14.000 Läden unterhält. Die Warenbeschaffung für dieses dichte Vertriebsnetz liegt in den Händen des Lotte-Managements.



Zu den Zielen der schon gestarteten Zusammenarbeit mit der EMD-Allianz gehört für Lotte auch der gezielte Ausbau der Eigenmarken-Range. Während der Anteil der Private Label-Produkte zurzeit noch bei 6 Prozent im Gesamtsortiment liegt, arbeitet Lotte jetzt mit dem Private Label-Department der EMD zusammen, das über viel Erfahrung und eine ausgewiesene Expertise in der Entwicklung erfolgreicher Eigenmarken verfügt.



"Das neue, assoziierte Mitglied Lotte begrüßen wir in unserer interkontinentalen Allianz sehr herzlich und freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit", unterstreicht Philippe Gruyters, der Managing Director der EMD. "Auch wir von Lotte sind überaus glücklich über das nun vereinbarte geschäftliche Miteinander, unser Wunschpartner war von Anfang an die EMD", wird von Sunghyun Kang, dem CEO bei Lotte Mart and Lotte Superbetont.



Hinweis: Der Unternehmensname "Lotte" ist auf die Bewunderung des damaligen südkoreanischen Unternehmensgründers für den deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und seine Hauptperson "Lotte" im Roman "Die Leiden des jungen Werthers" zurückzuführen.



Über die EMD:



Die European Marketing Distribution AG mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) bekannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten auf drei Kontinenten. Die EMD-Zentrale unterstützt und realisiert auch globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Vereinbarungen mit den größten Markenherstellern. Inklusive des neuen und assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa, Asien und Ozeanien derzeit einen Handels-Außenumsatz von über220 Milliarden Euro.



Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:



Australien: Woolworths Portugal: EuromadiPort Dänemark: Dagrofa a/s Schweden: Dagab/Axfood Deutschland: MARKANT Schweiz: MARKANT Italien: ESD Italia S.r.l. Slowakei: MARKANT Neuseeland: Countdown (Woolworths) Spanien: Euromadi Niederlande: C.I.V Superunie B.A. Südkorea: Lotte Norwegen: Unil/NorgesGruppen AS Tschechische Republik: MARKANT Österreich: MARKANT Österreich GmbH



Das neu assoziierte Mitglied Lotte ist im Einzelhandelsgeschäft neben Südkorea und Japan auch in China, Vietnam und Indonesien am Markt.

Darüber hinaus unterhält die EMD eine Partnerschaft mit der belgischen Colruyt-Gruppe für die internationale Beschaffung von Eigenmarkenprodukten. Colruyt ist nicht nur im Heimatland, sondern auch in Frankreich und Luxemburg aktiv.



