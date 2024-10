Moderate Erholung der österreichischen Exporte für 2025 in Sicht

FIW veröffentlicht Update des Jahresgutachten



Wien (APA-ots) - Im laufenden Jahr bleiben die internationalen Rahmenbedingungen für

Österreichs Exportwirtschaft schwierig. Für 2025 erwartet das FIW eine gewisse Erholung angesichts einer wieder anspringenden Weltwirtschaft und rückläufiger Erdölpreise.



In seinem neuen Update zur Lage der österreichischen

Exportwirtschaft, das am 14. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, kommt der "Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft" (FIW) zu folgendem Ergebnis: Die Exportdynamik Österreichs im Jahr 2024 ist aufgrund der herausfordernden globalen Rahmenbedingungen, insbesondere der schwachen Nachfrage aus Deutschland, spürbar gedämpft. Die engen wirtschaftlichen Verflechtungen Österreichs mit der Bundesrepublik Deutschland als wichtigstem Handelspartner verschärfen die Situation zusätzlich. Auch auf den Absatzmärkten außerhalb der EU, wie z. B. in den USA, ist die Dynamik unterschiedlich. Während der Markt der USA weiterhin ein robustes Wachstum verzeichnet, bleibt die globale Konjunktur insgesamt verhalten.