Kaum verändert - Warten auf EZB-Zinsschritt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Montagvormittag um 0,02 Prozent höher bei 133,33 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,26 Prozent.

Wesentliche Impulse fehlten zum Wochenstart. Für Spannung sorgt im weiteren Wochenverlauf dann die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank, wie die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar schrieben. "Vertreter der Notenbank haben in den letzten Tagen und Wochen angedeutet, dass wegen der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunkturentwicklung mit einer erneuten Zinssenkung zu rechnen ist." Am Markt werde eine Reduzierung bereits eingepreist. "Klare Hinweise auf eine weitere Zinssenkung im Dezember wird es vermutlich aber nicht geben, denn eine Vorfestlegung ist nicht im Interesse der EZB."

Die EZB wird ihre Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag bekannt geben./mis/nas

