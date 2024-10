ROUNDUP 2 Drohung an Taiwan: China hält neues Militärmanöver ab Als erneute Drohung Richtung Taiwan hält China eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik ab. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer "ernsten Warnung" an die "separatistischen" Kräfte Taiwans. Der chinesische …