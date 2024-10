Diese unbekannte Biotech-Aktie kann sich verachtfachen, sagen Experten

Der Aktienkurs von Rani Therapeutics ist in diesem Jahr rund 40 Prozent abgesackt, allein am Freitag ging es 12,6 Prozent abwärts. Dennoch hat die Aktie ein gewaltiges Kurspotenzial, sagen die Analysten von Oppenheimer, und sie stehen mit ihrer positiven Einschätzung des Unternehmens nicht alleine da.

Das Unternehmen hat mit der RaniPill eine Lösung für eines der größten Probleme der Biologika entwickelt: die Verabreichung. Biologika sind Medikamente, die auf schwerwiegende chronische Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen oder entzündliche und metabolische Leiden abzielen. Diese Medikamente mussten bisher intravenös verabreicht werden, da sie durch die Magensäure zerstört werden.

Genau hier setzt Rani Therapeutics an: Mit der RaniPill können Biologika oral eingenommen werden. Die Pille durchquert den Magen unversehrt und setzt das Medikament erst im Dünndarm frei, wo es von der Darmwand aufgenommen wird. Dies könnte die Behandlung deutlich angenehmer und zugänglicher machen – ein Game-Changer für Patienten und Ärzte.

Die Pipeline von Rani umfasst mehrere vielversprechende Medikamentenkandidaten. Besonders im Fokus stehen RT-102, das auf Osteoporose abzielt, und RT-111, das zur Behandlung von Schuppenflechte entwickelt wurde. Beide Medikamente haben in frühen klinischen Studien positive Ergebnisse gezeigt. RT-102 soll bis Ende des Jahres in Europa in eine Phase-2-Studie gehen, während RT-111 nach erfolgreichen Phase-1-Ergebnissen in höheren Dosierungen weiter getestet wird.

Darüber hinaus arbeitet Rani mit dem nicht börsennotierten Heidelberger Biotech-Unternehmen ProGen an RT-114, einem Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit, das ebenfalls mit der RaniPill verabreicht werden soll. Dieses Medikament soll in einer Phase-1-Studie im nächsten Jahr getestet werden.

Analysten wie Andreas Argyrides von Oppenheimer sehen in Rani ein enormes Wachstumspotenzial. Argyrides schätzt, dass das Unternehmen einen bedeutenden Zugang zum globalen Biologika-Markt eröffnen könnte – einem Markt, der 2022 auf 516 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde und bis 2031 auf 856 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Argyrides erwartet, dass Ranis Pipeline bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar an Produktumsätzen generieren könnte.

Die Bewertung der Aktie liegt derzeit deutlich unter den Erwartungen, was Argyrides als Chance sieht: "Die Fähigkeit der RaniPill, eine Bioverfügbarkeit zu erreichen, die vergleichbar oder sogar besser ist als subkutane Injektionen, während gleichzeitig die Unannehmlichkeiten von Nadelinjektionen eliminiert werden, macht sie zu einem potenziellen Game-Changer im Biologics-Markt."

Der Analyst gibt der Aktie ein Buy-Rating mit einem Kursziel von 17 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 740 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet. Die Aktie, die aktuell bei etwa 2,02 US-Dollar gehandelt wird, könnte somit für Investoren ein außergewöhnliches Potenzial haben.

Auch die durchschnittlichen Kursziele anderer Analysten deuten auf ein starkes Aufwärtspotenzial hin: Das Konsens-Kursziel liegt bei 12 US-Dollar, was einem potenziellen Zuwachs von 494 Prozent entspricht.

Zusammengefasst: Mit seiner revolutionären RaniPill-Technologie und einer vielversprechenden Medikamentenpipeline könnte Rani Therapeutics nach Einschätzung der Analysten das Biologics-Segment nachhaltig verändern und Anlegern erhebliche Renditen bieten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion