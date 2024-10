WEKA als Visionär im Gartner Magic Quadrant für for File & Object Storage Platforms 2024 anerkannt

CAMPBELL, Kalifornien, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ – WekaIO (WEKA), das Unternehmen für KI-native Datenplattformen, gab heute bekannt, dass im Gartner Magic Quadrant for File & Object Storage Platforms 2024 zum Visionär ernannt wurde. Das Unternehmen wurde für seine Softwarelösung WEKA Data Platform bewertet und für seine umfassende Vision und Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet. WEKA wurde zuvor im Gartner Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage von 2021 bis 2023 als Visionär eingestuft.

Laut dem Bericht „definiert Gartner Datei- und Objektspeicherplattformen als Software- und/oder Hardwareplattformen, die Objekt- und verteilte Dateisystemtechnologien für die Speicherung und Verwaltung unstrukturierter Daten über NFS-, SMB- und Amazon S3-Zugriffsprotokolle anbieten."