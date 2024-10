Aktienmärkte: US-Wahlen - endet diese Woche die Endlos-Rally?

Seit dem Jahr 2020 haben die US-Aktienmärkte in Wahljahren spätestens am 12.Oktober eine schärfere Korrektur begonnen (zwischen 2,2% im Jahr 2016 und 22% im Jahr 2008) - vermutlich weil die Unsicherheit über den Wahlausgang viele Investoren ihre Chips erst einmal vom Tisch nehmen läßt. Viele Parameter der US-Aktienmärkte senden derzeit, trotz fast täglich neuer Allzeithochs, Warnsignale: die hohen Kapitalmarkt-Zinsen (10-jährige Anleiherendite deutlich über 4%), der hohe VIX-Stand während der S&P 500 auf Allzeithoch handelt - dazu die Performance-Divergenzen zwischen Nasdaq und S&P 500 sowie zwischen Growth und Value. Bislang hat all das die Aktienmärkte nicht wirklich gestört - aber diese Woche könnte sich das ändern..

Hinweise aus Video:

1. Warum hat Yellen den Bericht über US-Schuldenstand ausfallen lassen?

2. S&P 500: Wann endet die Endlos-Rally an der Wall Street?

