innen glücklicher - Gofore präsentiert Buch zur menschenzentrierten Digitalisierung (FOTO)

Berlin (ots) - Das Wohl des Menschen steht zunehmend im Fokus der digitalen

Transformation. Finnland gilt in Puncto Digitalisierung seit langem als Vorbild

und belegt gemäß Index für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) der

Europäischen Kommission den ersten Platz. Nun veröffentlicht die finnische

Digitalisierungsberatung Gofore ein Buch, das den menschenzentrierten Ansatz der

Transformation in den Mittelpunkt rückt. "Die Digitale Gesellschaft", so der

Titel des Buches, das am 14. Oktober im Zuge der Smart Country Convention in

Berlin erscheint, stellt Organisationen und führende Köpfe vor, die den

digitalen Wandel mit Menschlichkeit und Innovationsgeist vorantreiben.



Technik nicht nur als Werkzeug betrachten, sondern als Mittel, um das Leben der

Menschen zu verbessern - das ist der Kern der menschenzentrierten

Digitalisierung. Sie fördert nicht nur die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger

an den Vorteilen der digitalen Transformation, sondern trägt auch dazu bei, das

Vertrauen in die öffentlichen Institutionen zu fördern. Das Buch " Die Digitale

Gesellschaft" erläutert anschauliche Beispiele, wie menschenzentrierte

Digitalisierung im finnischen Behördenalltag, der Wirtschaft und dem

Arbeitssektor erfolgreich geführt wird.









Vor allem deutsche Finanzämter könnten von einem menschenzentrierten Ansatz zur

Digitalisierung und dem finnischen Vorbild profitieren. In Finnland werden dank

intelligenter Zusammenführung digitaler Daten seit vielen Jahren automatisch

ausgefüllte Steuererklärungen verwendet, die nur noch im Bedarfsfall

nachträglich ergänzt werden. Das spart Zeit für die Steuerzahler:innen, die

Schattenwirtschaft wird effizienter bekämpft und Mitarbeitende in den Behörden

können sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren, da Routinearbeiten

wegfallen.



Anders sieht es in Deutschland aus: Erst im letzten Jahr sind die Formulare der

Steuererklärung in vielen Fällen länger und umfangreicher geworden. Im Schnitt

warten deutsche Steuerpflichtige knapp 57 Tage* auf den Bescheid und eine

einhergehende Rückerstattung.



"Die Digitalisierung kann helfen, Steuererklärung und Bearbeitung bei den

Finanzämtern zu vereinfachen. Dafür bedarf es jedoch einen Paradigmenwechsel:

Von der Autorität zur Dienstleistungsorganisation. Also von einer

konventionellen zu einer menschenzentrierten Digitalisierung", sagt Mikael

Nylund , CEO von Gofore.



Ein Aufruf zur Zusammenarbeit



Das Buch "DieDigitale Gesellschaft" ruft dazu auf, den Dialog über

menschenzentrierte digitale Dienstleistungen zu intensivieren. Die Erkenntnisse Seite 2 ► Seite 1 von 2



