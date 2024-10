Berichtssaison verdrängt Geldpolitik

Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte im Wochenvergleich um 1,3 Prozent zu auf 19.373,83 Punkte. Der MDax reduzierte sich minimal auf 26.838,50 Zähler (-0,04 Prozent). Der TecDax stieg um 1,3 Prozent auf 3.386,29 Punkte. Der m:access All-Share rückte um 0,1 Prozent vor auf 1.207,04 Zähler.

Am besten entwickelten sich im Dax in der vergangenen Woche die Titel von Continental mit einem Plus von 8,4 Prozent. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller hatte gegenüber Analysten signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien; andere Automobilunternehmen hatten in jüngster Zeit mit Gewinnwarnungen die Anleger verschreckt. Der Kurs von Bayer sackte dagegen um 11,8 Prozent ab, hier belasteten vor allem Rechtsstreitigkeiten in den USA. Im MDax zählten die Titel von Delivery Hero mit einem Kursgewinn von 7,0 Prozent zu den großen Wochengewinnern, vor allem der Kapitalmarkttag des Tochterunternehmens Talabat, das für das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika zuständig ist, sorgte für Auftrieb.