Limonar de Santomera steigert die Exporte nach Deutschland um 142 % und erzielt 2023-2024 einen Umsatz von 58 Millionen Euro

MURCIA, Spanien, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Limonar de Santomera wächst weiter und ist die führende Genossenschaft in Spanien in der Produktion und Vermarktung von Zitronen und anderen Zitrusfrüchten und ein europäischer Maßstab im Agrarsektor. Zitrusfrüchte „Made in Santomera" werden international konsumiert, da das Unternehmen in die gesamte Europäische Union exportiert und eine starke Marktdurchdringung in Deutschland mit einem Wachstum von 142 % im Zeitraum 2023–2024 aufweist. Darüber hinaus sind die Verkäufe in Frankreich (+24 %), den Niederlanden (+70 %) und Spanien (+37 %) ebenfalls exponentiell gestiegen.

In diesem Jahr hat das Unternehmen seine Produktion um 55 % gesteigert und einen Umsatz von 58 Millionen Euro erzielt. Die Anbaufläche beträgt 1.300 Hektar, das sind 25 % mehr als in der letzten Saison, und wird in ganz Europa exportiert. In der letzten Saison konnte Limonar de Santomera 63.000 Tonnen Zitrusfrüchte konventionell und ökologisch anbauen. Spanien ist der führende Zitrusfrüchteproduzent in der Europäischen Union (EU) und der sechstgrößte in der Welt mit einem durchschnittlichen Exportwert von 3.100 Millionen Euro pro Saison.

Die Genossenschaft, die 600 Mitarbeiter beschäftigt, will Pionierarbeit bei der Erzeugung von Bio-Zitrusfrüchten leisten, die 40 % ihrer Produktion ausmachen. Sie widmen 430 Hektar ihrem Anbau , der alle Arten von Zitrusfrüchten umfasst, angepasst an jedes Land, jeden Markt und jeden Geschmack.

Der Geschäftsführer von Limonar de Santomera, Antonio José Moreno, betonte, dass „Zitrusfrüchte helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen und die Kreislauffunktion zu verbessern. Sie liefern Vitamine, beseitigen Giftstoffe und sind ein starkes Bakterizid. Die WHO empfiehlt, sie regelmäßig zu konsumieren".

Von Santomera in die Welt

Limonar de Santomera setzt sich für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein und konzentriert sich auf einen bewussten und verantwortungsvollen Konsum sowie auf eine Produktion mit kontrollierten Verfahren und Zentralisierung.

Anlässlich der Messe „Fruit Attraction" hat Limonar de Santomera die Kampagne „Better with Lemon. Mejor de Santomera" (Besser mit Zitrone. Besser aus Santomera) durchgeführt, mit der die Herkunft der Zitronen gefördert werden soll. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seinen Einfluss in der gesamten Europäischen Union, insbesondere auf dem deutschen Markt, und sein Wachstum bei der Produktion von konventionellen und ökologischen Zitrusfrüchten zu demonstrieren.

Informationen zu Limonar de Santomera

Limonar de Santomera ist eine 1982 in der Stadt Santomera (Region Murcia) gegründete Genossenschaft, in der sich kleine und mittelgroße Erzeuger von Zitronen und anderen Zitrusfrüchten zusammengeschlossen haben, um sich auf einem globalisierten Markt zu behaupten. Limonar de Santomera exportiert in mehr als 20 Länder, darunter die meisten europäischen und andere Länder der Welt. Sie produzieren hochwertige Zitrusfrüchte, die strengen Pflanzenschutzkontrollen unterliegen.

