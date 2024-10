Lotte aus Südkorea ist ab sofort als assoziiertes Mitglied in der internationalen Handelsallianz aktiv (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pfäffikon/Schweiz (ots) - Die European Marketing Distribution gibt ein neuesassoziiertes Mitglied bekannt: Lotte aus Südkorea, einer der wichtigsten Playerin den asiatischen Märkten, kooperiert ab sofort mit der EMD. Mit demprominenten Neuzugang Lotte setzt die EMD ihre dynamische Entwicklung alsführende Verbundgruppe konsequent fort. Seit 1989 aktiv, vertritt und bündeltdie Handelsallianz die Interessen von nun bereits 12 Unternehmen auf dreiKontinenten. Zu den zentralen Projekten der EMD gehört die internationaleBeschaffung sowie die Bereitstellung ihres umfangreichen Lieferantennetzwerksfür die weltweiten Mitglieder und Partner.Mit dem Schwergewicht Lotte in den eigenen Reihen bekommt die EMD zusätzlichenSchub. Der Mischkonzern Lotte-Gruppe lenkt seine Geschäftsvolumina aus zweiZentralen im japanischen Tokio und Seoul in Südkorea. Als reiner Hersteller etwavon Kaugummi, Schokolade und Eiskreme gestartet, ist das Unternehmen aktuell inbereits 30 Ländern tätig und in den Sparten Einzelhandel, Chemie, Baugewerbe,Tourismus und Dienstleistungen aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf den SäulenLebensmittel, Getränke und Einzelhandel, die zum Gesamtumsatz der Lotte-Gruppevon gut 50 Milliarden Euro alleine rund 20 Milliarden Euro beisteuern. Etwa einebekannte europäische Süßwarenmarke wie Guylian aus Belgien ist auch imLotte-Portfolio integriert.Interkontinentale Chancen erkennen und nutzen, Zugang in neue Märkte eröffnenund enge Verzahnung mit den EMD-BeschaffungsteamsMithilfe der partnerschaftlichen EMD-Statuten können nun auch die Verbraucher inAsien und in Europa von der jetzt neu beschlossenen interkontinentalenZusammenarbeit profitieren. Für die bereits eingebundenenEMD-Mitgliedsunternehmen werden sich erweiterte Optionen zur Beschaffung undVermarktung interessanter Produktkonzepte in Asien ergeben, den Einkaufsteamsvon Lotte stehen neue und wertvolle Zugänge zu europäischen Herstellern undihrem Warengeschäft ins Haus. In enger Verzahnung mit der EMD-Zentrale inPfäffikon/Schweiz lassen sich darüber hinaus gemeinsame neue Chancen auf alleninternationalen Einkaufs- und Absatzmärkten entwickeln.Lotte in Südkorea als einer der dominanten Player etabliertDen hohen Stellenwert von Lotte in den asiatischen Heimatmärkten machen diefolgenden Kennziffern klar: Mit über 1.100 Stores in jeder Größenordnung wirdvon der Einzelhandelssparte Lotte Markt & Super allein in Südkorea, Vietnam undIndonesien ein Jahreserlös in Höhe von rund 12 Milliarden Euro erzielt. InSüdkorea selbst operiert das Unternehmen mit 60 Warenhäusern (im Speckgürtel vonSeoul findet sich auf 246.000 Quadratmetern eines der weltweit größten