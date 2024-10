Lithium-Aktien: Der Wahnsinn geht weiter!

Zuerst sorgte Peking mit der Ankündigung von wirtschaftsfördernden Maßnahmen für Begeisterung. Die chinesische Zentralregierung will unter anderem auch die Verbraucherinnen und Verbraucher stärken, um so für eine höhere Binnennachfrage zu sorgen.

Das ließ Anleger rund um den Globus darauf hoffen, dass auch die Verkäufe von E-Fahrzeugen wieder stärker als in den vergangenen Monaten zulegen könnten und so für eine höhere Lithium-Nachfrage sorgen. Noch immer notiert das weiße Gold zu Ausverkaufskursen und in unmittelbarer Nähe zu Mehrjahrestiefs.

Mega-Übernahme heizt Spekulationen an

Für einen zweiten Paukenschlag sorgte in der vergangenen Woche Rio Tinto. Der Bergbaukonzern gab bekannt, für 6,7 Milliarden US-Dollar in bar den US-amerikanischen Lithiumproduzenten Arcadium kaufen zu wollen. Weitere Übernahmespekulationen ließen nicht lange auf sich warten.

Vor allem die Aktien kleinerer Förderer und Explorer kennen seither kein Halten mehr und haben sich fast täglich um zweistellige Prozentbeträge verteuert. Hierbei spielt auch die Kombination aus geringer Marktkapitalisierung und gleichzeitig hohem Leerverkaufsinteresse eine Rolle. Zum Wochenauftakt setzen sich die Gewinne in unvermindert hohem Tempo fort, wie der Überblick zeigt.

Zwar steht in den Anteilen von American Lithium, das zum Jahresauftakt sensationelle Bohrergebnisse in Peru präsentieren konnte, in diesem Jahr noch immer ein Minus von 16 Prozent zu Buche. Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief bei 0,32 US-Dollar hat sich die Aktie inzwischen aber fast verdreifachen können. Am Montagmittag hält der Höhenflug angesichts des starken Kaufinteresses bei einem überschaubaren Börsenwert von 203 Millionen US-Dollar an. Ein operatives Geschäft gibt es noch nicht.

Mit einer Marktkapitalisierung von 443 Millionen US-Dollar bringt Standard Lithium bereits mehr als das doppelte Gewicht auf die Börsenwaage, trotzdem waren die Anteile gegenüber American Lithium die ersten, die ihr Vorzeichen wechseln konnten. Hier beträgt die Bilanz seit dem Jahreswechsel +19,8 Prozent. Zwar gibt es auch hier noch kein Geschäft, dass sich irgendwie bewerten ließe, das hielt Anleger aber nicht davon ab, die Aktie in den vergangenen Wochen mit Kursgewinnen von fast 140 Prozent zu belohnen.

Nicht ganz so steil ging es für Lithium Americas, das vor allem in Kanada und dem US-Bundestaat Nevada Explorationsprojekte vorantreibt, nach oben. Gegenüber ihrem Mehrjahrestief bei 2,02 US-Dollar konnte sich die Aktie zuletzt um "nur" 43,6 Prozent absetzen. Angesichts eines Börsenwertes von 633 Millionen US-Dollar schlägt sich das plötzlich starke Kaufinteresse etwas weniger in höheren Kursen nieder. Außerdem hat das Unternehmen seine Aktionärsstruktur in den vergangenen Jahren stark verwässert.

Auch beim Spezialchemie-Unternehmen Albemarle, dem weltweit größten Hersteller von Lithium-Verbindungen, zeigen sich Investoren noch zurückhaltend. Zwar verteuerte sich die Aktie gegenüber ihren bisherigen Jahrestiefs um rund 40 Prozent, trotzdem betragen die Verluste in diesem Jahr noch immer 30 Prozent.

Das reflektiert einerseits die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens, ein profitables Geschäft zu erzielen, und spiegelt zweitens den unverändert niedrigen Lithium-Preis wider. Der nämlich hat sich trotz der Begeisterung um Lithium-Aktien und den von Peking angekündigten Stimulus-Maßnahmen bislang kaum zum Besseren verändert.

Quelle: Investing.com

Die Preise für Lithiumcarbonat liegen am wichtigen Handelsplatz in Shanghai noch immer am Boden und haben sich weder gegenüber dem Jahreswechsel noch in den vergangenen Wochen signifikant verteuert.

Fazit: Boom mit Vorsicht zu genießen

Dem jüngsten Börsenboom von Lithium-Aktien insbesondere von Unternehmen mit überschaubarer Marktkapitalisierung sollten Anleger daher misstrauisch gegenüberstehen. Einerseits dürfte die Erholung in diesen Titeln ohne eine Belebung der Spotmarkt-Preise kaum nachhaltig sein.

Andererseits stehen solche Titel auf den Empfehlungslisten von Börsenbriefautoren mit oft fragwürdiger Vergangenheit und zweifelhafter Reputation häufig ganz weit oben. Wer hier nicht aufpasst, kann sich bei aller verständlichen Hoffnung auf eine Erholung der Lithium-Branche schnell die Finger verbrennen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion