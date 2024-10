Taiwan Semiconductor: Noch mehr Halbleiterwerke für Europa?

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Neue Werke in Europa? Regierungsvertreter lässt aufhorchen!

Um diese Sorgen zu adressieren, hat TSM in den vergangenen Jahren damit begonnen, seinen geographischen Fußabdruck zu verbreitern. Zunächst sind neue Werke in Singapur und Japan entstanden, inzwischen werden weitere Halbleiterfabriken in den USA und mit Dresden auch in Deutschland errichtet.

Doch offenbar war das erst der Anfang. Laut eines Berichts des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg plant das Unternehmen mit weiteren Standorten in Europa. In einem Interview äußerte sich Taiwans Technologieminister Wo Cheng-wen folgendermaßen: "Sie haben mit dem Bau einer ersten Fabrik in Dresden begonnen, während sie für die Zukunft weitere Werke in anderen Marktsegmenten planen."

Noch spielt die Musik hinter den Kulissen

Einen genaueren Zeitplan gab der Regierungsvertreter nicht bekannt. TSM dementierte entsprechende Pläne in einer ersten Reaktion und gab an, es verfolge zwar seine derzeit bestehenden Projekte, verfüge zum aktuellen Zeitpunkt aber über keine Investmentpläne darüber hinaus.

Im Hintergrund scheinen nichtsdestotrotz entsprechende Projekte verfolgt zu werden, denn offenbar denkt man in der taiwanischen Regierung darüber nach, Zulieferer des Standortes in Dresden finanziell zu unterstützen und sie so zu einer Ansiedlung in Tschechien zu bewegen. Offenbar ist auch ein akademisches und wissenschaftliches Austauschprogramm geplant.

Damit scheint die Industriepolitik der Europäischen Union endlich erste Früchte zu tragen. Ähnlich wie in den USA, Japan und Südkorea will die EU Halbleiterunternehmen mit Subventionen und Steuererleichterungen in Milliardenhöhe unterstützen, um deren Ansiedlung zu fördern. So soll nicht nur für Wirtschaftswachstum, sondern auch für eine höhere Resilienz von Lieferketten gesorgt werden.

Am Donnerstag geht's zur Sache

Die TSM-Aktie zeigt sich am Montagmorgen unbeeindruckt und liegt mit den US-Futures gleichauf leicht im Plus. Gegenüber dem Jahreswechsel steht für den KI-Gewinner ein Plus von 83,5 Prozent zu Buche. In der vergangenen Woche unterstützten erneut starke Monatsumsätze die anhaltende Rekordjagd der Aktie.

Angesichts der fortgeschrittenen Bewertung steht das Unternehmen nun aber in der Bringschuld, am kommenden Donnerstag ein astreines Quartalsergebnis sowie darüber hinaus einen starken Ausblick zu präsentieren. Was Anleger zu den Zahlen des Chip-Fertigers wissen sollten, haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Fazit: Am Ende könnten alle profitieren

Laut eines Interviews zwischen Bloomberg und dem taiwanischen Technologieminister könnte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Pläne über weitere Standorte in Europa verfolgen. Zwar gibt es hierfür noch keinen Zeitplan, auch eine offizielle Bestätigung durch das Unternehmen steht noch aus. Dass die Regierung jedoch signalisiert, hierfür unterstützend Mittel bereitzustellen, ist ein ermutigendes Zeichen.

Die Ansiedlung weiterer Chip-Werke könnte nicht nur TSM dazu helfen, seine geographische Abhängigkeit von Taiwan zu reduzieren, sondern auch ein Erfolg für die europäische Wirtschaftspolitik werden. Angesichts der aktuell herrschenden Wirtschaftsflaute auf dem alten Kontinent kann man nur darauf hoffen, dass das Beispiel Schule macht, und die EU auch für andere aussichtsreiche Zukunftszweige Mittel zur Verfügung stellt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

