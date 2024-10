JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach aktuellen Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Airport Frankfurt habe eine leicht rückläufige Entwicklung der Fluggastzahlen verzeichnet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 08:08 / BST