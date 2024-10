Verhaltener Wochenauftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte kaum verändert mit 5.002,86 Punkten. Auch außerhalb des Euroraumes gab es keine größeren Sprünge. Der Schweizer SMI legte um 0,3 Prozent auf 12.192,10 Zähler zu. Der britische FTSE 100 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 8.247,88 Punkte.

"Die Aussicht auf üppig vorhandene Liquidität durch eine weitere Lockerung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone bereits am Donnerstag als auch in den USA Mitte November und darüber hinaus hält die investierten Anleger bei der Stange, während die Skeptiker immer wieder gezwungen werden, auf den fahrenden Zug aufzuspringen", beschrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets die Lage.